В Краснодарском крае за сутки коронавирусом заболели 78 человек

На Кубани 10 декабря диагноз COVID-19 подтвердился у 78 человек, это на три случая больше, чем накануне, сообщает региональный оперштаб. Выздоровели за стуки 57 жителей региона, продолжают лечение в стационарах — 101. Один человек с коронавирусом скончался, один пациент находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Максимальное количество инфицированных выявлено в Краснодаре (26), Сочи (11) и в Лабинском районе (6). В Новороссийске, Выселковском, Курганинском, Усть-Лабинском муниципалитетах — по четыре новых пациента, в Горячем Ключе, Абинском и Ейском районах — по три. В Динском районе зарегистрировано двое заболевших. По одному положительному тесту на COVID-19 — в Анапе, Геленджике, Белореченском, Крыловском, Крымском, Кущевском, Новопокровском и Успенском районах.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на Кубани достигло 342,7 тыс.

Наталья Решетняк

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