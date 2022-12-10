Один человек погиб и пять пострадали в аварии в Арзамасском районе

Три легковых автомобиля столкнулись вечером 9 декабря на 16-м километре дороге Выездное – Дивеево – Сатис в Арзамасском районе. Пять человек пострадали, один погиб, сообщили в ГИБДД по Нижегородской области.

По данным ведомства, водитель Cadillac выехал на встречную полосу и врезался в BMW X5, который развернуло после столкновения. Затем в него въехал Hyundai Solaris. Водитель BMW погибла на месте.

Пострадавших доставили в центральную городскую больницу Арзамаса. К утру 10 декабря все госпитализированные находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Елена Ковалева