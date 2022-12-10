При столкновении кроссовера с фурами на трассе А-146 пострадали мужчина и ребенок

Фото: газета "Призыв"

В результате ДТП, произошедшего 9 декабря на федеральной трассе «Краснодар — Верхнебаканский» (А-146), пострадали водитель и ребенок-пассажир Acura MDX. Оба госпитализированы. Об этом сообщает газета «Призыв» со ссылкой на районный отдел ГИБДД.

По предварительным данным, житель Новороссийска за рулем кроссовера, двигаясь со стороны Краснодара, не справился с управлением на закругленном участке автотрассы, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «АФ 474410». После удара Acura MDX отбросило на припаркованный на обочине КамАЗ.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Наталья Решетняк

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