Екатеринбуржца, облившего краской машины с символом «Z», оштрафовали на 90 тыс. рублей

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга на 90 тысяч рублей оштрафовал 34-летнего жителя Уралмаша Денис Е., который облил красной краской три автомобиля с символом «Z». Об этом сообщили «Вечерние ведомости».

Мужчину задержали сотрудники Центра «Э» при помощи регионального УФСБ в октябре этого года. На него составили три протокола за дискредитацию ВС РФ (ст. 20.3.3. КоАП РФ). По данным источника “Ъ”, мужчина обливал автомобили по ночам.

Свой поступок он объяснил пацифистскими взглядами и желанием «выразить протест». Отметим, буква «Z» является неофициальным символом поддержки военной спецоперации на Украине.

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Катерина Якушева