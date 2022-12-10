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Новосибирская прокуратура начала проверку из-за аварии, оставившей без отопления более 150 домов

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку по факту отключения теплоснабжения в городе Искитиме. Как рассказали в надзором ведомстве, коммунальная авария оставила без тепла 120 многоквартирных, 37 индивидуальных жилых домов, три школы, пять детских садов, три поликлиники, расположенные в микрорайонах Подгорный и Южный.

В прокуратуре отметили, что порывы на теплосетях частично локализованы, подача теплоснабжения в 32 частных домах возобновлена.

По данным регионального ГУ МЧС, информация об аварийном отключении теплоснабжения в Искитиме поступила в час ночи. Аварийно-восстановительные бригады ведут работы на месте порыва.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах по факту коммунальной аварии в Новосибирске. 28 ноября из-за дефекта на теплотрассе произошло повреждение трубопровода диаметром 800 мм на улице Королева. В контуре отключения оказались 162 объекта инфраструктуры: 93 многоквартирных дома, пять детсадов, четыре медучреждения.

Илья Николаев

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