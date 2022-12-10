Двойник курорта «Ключи» поменял название

ООО «Лечебно-оздоровительный комплекс “Ключи”», управляющее санаторным учреждением в Суксунском районе, сменило название. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 8 декабря официальное наименование организации — ООО «Санаторий “Родничок”». На сайте компании название уже также изменено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В начале 2021 года ЗАО «Курорт “Ключи”», которое владеет одноименным курортом, находящимся также в Суксунском районе, обратилось в Пермское УФАС с жалобой на вышеуказанное ООО. Заявитель обвинил компанию в том, что, зарегистрировавшись позже, она стала использовать его название, чем вводила потребителей в заблуждение и причиняла курорту убытки. Антимонопольное ведомство усмотрело в действиях бывшего ООО «ЛОК “Ключи”» нарушения закона о конкуренции, выдало ему предписание исключить из фирменного наименования обозначение «Ключи» и оштрафовало общество на 1 млн руб. Общество пыталось оспорить позицию УФАС в судах, однако решение управления устояло в трех инстанциях.