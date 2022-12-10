Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новосибирске десять гаражей обрушились в результате взрыва газа

Десять гаражей были повреждены в результате взрыва газа в одном из гаражных кооперативов Новосибирска, по предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным спасательного ведомства, информация об инциденте в гаражном кооперативе в Кировском районе города поступила в экстренные службы в 10:53 местного времени. В одном из капитальных кирпичных гаражей произошла разгерметизация газового баллона. Взрыв газа повредил десять гаражей. В них находились четыре автомобиля. В настоящее время спасатели продолжают разбор завалов, на месте работают 40 человек и 12 единиц техники.

Действия правоохранительных органов и оперативных служб координирует прокурор Кировского района.

Илья Николаев

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...