В Новосибирске десять гаражей обрушились в результате взрыва газа

Десять гаражей были повреждены в результате взрыва газа в одном из гаражных кооперативов Новосибирска, по предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным спасательного ведомства, информация об инциденте в гаражном кооперативе в Кировском районе города поступила в экстренные службы в 10:53 местного времени. В одном из капитальных кирпичных гаражей произошла разгерметизация газового баллона. Взрыв газа повредил десять гаражей. В них находились четыре автомобиля. В настоящее время спасатели продолжают разбор завалов, на месте работают 40 человек и 12 единиц техники.

Действия правоохранительных органов и оперативных служб координирует прокурор Кировского района.

Илья Николаев