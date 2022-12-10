Продажи непродовольственных товаров на Кубани сократились на 8% после ухода Zara, IKEA и автобрендов

По итогам трех кварталов 2022 года оборот розничной торговли в Краснодарском крае сократился на 7,9%, до 877,4 млрд руб., сообщили «Ъ-Кубань» в Краснодарстате.

По данным департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, в регионе идет перераспределение покупательского спроса в сторону покупки продовольственных товаров.

В структуре оборота розничной торговли в январе—октябре 2022 года удельный вес продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 49% (в январе—октябре 2021 года — 46%), непродовольственных товаров — 51% (54 %).

«На снижение розничного товарооборота в условиях введенных экономических санкций оказали влияние трудности с логистикой импортных товаров, снижение покупательской способности населения, приостановка деятельности отдельных торговых организаций, в том числе крупных брендовых магазинов на территории региона: ZARA, Bershka, PUMA, Adidas, Decatlon и других. Удельный вес выручки указанных магазинов в общем обороте розничной торговли занимал порядка 1%. А также значительное падение в марте—октябре 2022 года выручки автосалонов, осуществляющих розничную продажу автомобилей, в результате снижения поставок импортных автомобилей. Удельный вес выручки указанных автосалонов в общем обороте розничной торговли занимает порядка 5 %»,— рассказали «Ъ-Кубань» в региональном департаменте потребсферы.

При этом за год количество торговых объектов, которые реализуют товары непродовольственной группы, увеличилось на 217 и составило 32,4 тыс.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе—октябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 113,7%, в том числе на продовольственные товары — 116,4%, непродовольственные товары — 112,1%, на услуги — 109,9%.

В целом в регионе, отмечают в департаменте, не наблюдается дефицит продовольственных и непродовольственных товаров. По данным торговых сетевых компаний, осуществляющих торговую деятельность в регионе, никаких кардинальных изменений процессов закупок товаров не происходило.

Наталья Решетняк

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