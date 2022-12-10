Пассажирский автобус сгорел рядом со станцией метро в Новосибирске

В Новосибирске сгорел пассажирский автобус ПАЗ. По данным Госавтоинспекции, инцидент произошел в 9.10 утра на улице Покрышкина, рядом с площадью Маркса. Это крупный транспортно-пересадочный узел.

Водитель «пазика» почувствовал запах дыма в салоне, остановился и высадил пассажиров. По предварительным данным, в автобусе находились семь человек. В результате происшествия никто не пострадал. Автобус выгорел полностью. От машины остался один металлический остов. Причины пожара устанавливаются.

По факту пожара прокуратура организовала проверку. Ведомство изучит соблюдение перевозчиком требований техники безопасности, порядок организации и проведения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств.

Илья Николаев