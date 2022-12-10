Эксперты рассказали, какие отели выбирают туристы для отдыха на Кубани

С 1 января по 1 декабря 2022 года наибольшим спросом в Краснодарском крае пользовались трехзвездочные отели, следует из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, предоставленного «Ъ-Кубань».

«Их доля составила 32% от всех заказов в регионе, а средняя стоимость ночи обходилась путешественникам в 4,4 тыс. руб.»,— отмечают эксперты.

Чуть менее популярными оказались объекты размещения без звезд — апартаменты, хостелы и гостевые дома. На них пришлось 30% заказов, а суточное проживание составляет в среднем 2,9 тыс. руб.

Третью строчку заняли отели категории «четыре звезды»: доля — 24%, а цена номера — 7,4 тыс. руб. за ночь. Еще 7% путешественников выбирают пятизвездочные гостиницы со средней стоимостью 14,1 тыс. руб. за ночь. Замыкают список отели с двумя (6%) и одной звездами (1%), остановиться в которых можно в среднем за 3,1 тыс. руб.

Наталья Решетняк

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