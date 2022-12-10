В Абхазии арестовали помощника главы Минобороны страны за хранение оружия

Помощника главы Минобороны Абхазии по международному военному сотрудничеству Александра Ачбу арестовали за незаконное хранение оружия. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры частично признанной республики.

«Ачба в неустановленное время, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах незаконно приобрел огнестрельное оружие — пистолет модели "М-57" и боеприпасы к нему в количестве 22 патронов, которые незаконно хранил по месту своего проживания. В ходе обследования его дома оружие и боеприпасы к нему были изъяты сотрудниками СГБ (Службы государственной безопасности.—''Ъ'')»,— сказано в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

Александру Ачбе предъявили обвинение в незаконном хранении оружия. Он не признал свою вину.

Олеся Павленко