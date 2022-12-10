Стратегическая атомная подлодка «Дмитрий Донской» готовится к выводу из состава ВМФ

Основной экипаж покинул тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», сообщил глава общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев. Он рассказал ТАСС, что «есть директива о выведении "Дмитрия Донского" из боевого состава ВМФ России». Сейчас на подлодке остается технический персонал.

В июле источник «РИА Новости» сообщил, что подлодку уже на тот момент вывели из состава ВМФ и что она будет утилизирована. Движение поддержки флота тогда отрицало вывод из флота. По данным движения, «Дмитрий Донской» минимум до 1 декабря должен был решать учебно-боевые задачи.

Подлодку «Дмитрий Донской» был включен в боевой состав флота в 1980 году в рамках проекта 941. По водоизмещению она является самой большой в мире — 48 тыс. т. Какое-то время подлодка была самой большой по размерениям (172 м в длину и 23 мм в ширину), но сейчас таковой считается подлодка «Белгород»

Леонид Уварчев