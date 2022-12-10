Глава Пентагона заявил о расширении ядерных арсеналов РФ и КНР

Россия и Китай модернизируют и расширяют ядерный арсенал, заявил глава Минобороны США Ллойд Остин. Он отметил, что Вашингтон сам совершенствует свою ядерную триаду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque/File Photo, Reuters Фото: Kevin Lamarque/File Photo, Reuters

«США находятся на пороге новой фазы, мы впервые столкнемся с двумя крупными ядерными державами в качестве стратегических соперников. КНР расширяет, модернизирует и диверсифицирует свой ядерный арсенал. Россия тоже модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал»,— сказал господин Остин на церемонии вступления Энтони Коттона в должность нового главы Стратегического командования вооруженных сил на базе ВВС Оффат в штате Небраска. Текст выступления опубликован на сайте Пентагона.

По мнению министра, ядерные державы «несут фундаментальную ответственность» за предотвращение провокаций, снижение риска распространения ядерного оружия и недопущение эскалации напряженности ядерной войны.

Глава Пентагона напомнил о проведении модернизации американской ядерной триады. Так, недавно был представлен новый стратегический бомбардировщик B-21, разрабатываются подлодки класса Columbia и межконтинентальные стратегические ракеты Sentinel.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) летом заявил, что риск риск применения ядерного оружия достиг пика со времен Холодной войны. Эксперты утверждают, все державы «ядерного клуба» (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР) намерены увеличить число боеголовок в ближайшие годы и проводят модернизацию ядерных арсеналов. Лидерами по числу развернутых ядерных боеголовок, по данным на январь 2022 года, являлись США (1744), Россия (1588), Франция (280) и Великобритания (120).

Леонид Уварчев