Курс доллара. Прогноз на 12-16 декабря

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления В условиях сохранения ограничительных рисков экспортеры могут увеличить продажу валюты Очередная попытка ослабления рубля не увенчалась успехом. Более высокое значение курса возвращает интерес экспортеров к конвертации валютной выручки, что выглядит более фундаментально, чем спекулятивные тактики. Негативным для рубля является снижение цены российской нефти за неделю свыше 20% и на столько же — рублевой цены барреля. До конца года экспортеры еще могут поддержать рубль. Объем основных налогов в декабре мы оцениваем в 3,1 трлн руб., что почти на 30% больше, чем в ноябре. В условиях сохранения ограничительных рисков экспортеры могут увеличить продажу валюты, чтобы снизить риски переноса этих позиций через новогодние каникулы.

Денис Буйволов,

аналитик Фундаментальные факторы должны в целом все активнее играть на стороне покупателей инвалют Наш прогноз по курсу рубля к доллару на предстоящую неделю — 61,5–63,5 руб. Фундаментальные факторы должны в целом все активнее играть на стороне покупателей инвалют. Прежде всего речь о сокращении профицита торгового баланса в результате действия ограничений на нефтяной экспорт и одновременного ускорения восстановления импорта. Периоды укрепления российской валюты могут быть связаны с желанием экспортеров воспользоваться относительно высоким курсом иностранных валют в преддверии налогового периода. При этом, если в новом пакете санкций ЕС не будут предусмотрены санкции в отношении Московской биржи и НКЦ, спрос на доллары и евро может активизироваться.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Не в его пользу — снижение цен на российскую нефть Конец недели евро, доллар и китайский юань встречают в нисходящей динамике на Московской бирже. Рубль ведет себя относительно стабильно. Не в его пользу — снижение цен на российскую нефть. От предстоящей недели инвесторы ожидают итогов сразу нескольких заседаний по процентным ставкам: ФРС США, Банка Англии и ЕЦБ. Здесь предположительно продолжится ужесточение денежно-кредитной политики в рамках борьбы с растущей мировой инфляцией. В России на грядущей неделе внимание будет приковано к решению ЦБ РФ по ключевой ставке, которое может повлиять на курс рубля. Мы прогнозируем, что на декабрьском заседании регулятор оставил ставку неизменной. Несмотря на замедление инфляции, эффекты от новостного фона и введения эмбарго на российские энергоносителя еще не ясны, поэтому регулятор, вероятно, возьмет паузу и оставит ставку на прежнем уровне.

Егор Жильников,

главный аналитик Американский регулятор проявит более мягкую позицию на инфляционный статус в стране Доллар завершает неделю у середины диапазона 62–63 руб. В начале недели пара доллар—рубль отыгрывала введение эмбарго на российскую нефть, локально преодолевая отметку 63 руб. Впрочем, рост иностранной валюты был довольно ограниченным, что мы связываем с низким спросом на валюту со стороны импортеров и физических лиц. По нашим оценкам, на следующей неделе курс доллара может снизиться в диапазон 61–63 руб., в то время как курс евро продолжит рост в коридоре 64,5–66,5 руб. Ключевыми событиями следующей недели будут заседания ФРС и ЕЦБ, по итогам которых оба регулятора, скорее всего, повысят ключевую ставку на 50 б. п. и на 75 б. п. соответственно. Мы ожидаем, что американский регулятор проявит более мягкую позицию на инфляционный статус в стране, ЕЦБ же скорее останется более жестким, что будет влиять на ослабление доллара к валютам развитых и развивающихся рынков. Отметим, что на следующей неделе выходит статистика по инфляции в США, которая, мы полагаем, будет лучше ожиданий, что также способно оказать давление на позиции американской валюты на глобальных рынках.