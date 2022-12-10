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Коммерсантъ FM
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Курс доллара. Прогноз на 12-16 декабря

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

На минувшей неделе волатильность на российском валютном рынке заметно выросла. На фоне начала действия европейского эмбарго на поставку нефти курс американской валюты на Московской бирже поднимался в среду до отметки 63,43 руб./$, прибавив с начала недели 1,43 руб. Однако восстановившееся предложение валюты со стороны экспортеров поддержало курс рубля. По итогам пятничных торгов американская валюта стоила 62,43 руб./$, что лишь на 43 коп. выше значений закрытия предшествующей недели.

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Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
Экспобанк 61.50-63.50
ПСБ 62.00-63.00
Банк Русский Стандарт 62.00-64.00
Банк "Санкт-Петербург" 62.50-63.50
Банк Зенит 62.00-63.00
Консенсус-прогноз * 62.70

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

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Банк Зенит
«БКС Мир инвестиций»
Банк Русский Стандарт
ПСБ
Экспобанк
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Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
начальник аналитического управления

В условиях сохранения ограничительных рисков экспортеры могут увеличить продажу валюты

Очередная попытка ослабления рубля не увенчалась успехом. Более высокое значение курса возвращает интерес экспортеров к конвертации валютной выручки, что выглядит более фундаментально, чем спекулятивные тактики. Негативным для рубля является снижение цены российской нефти за неделю свыше 20% и на столько же — рублевой цены барреля. До конца года экспортеры еще могут поддержать рубль. Объем основных налогов в декабре мы оцениваем в 3,1 трлн руб., что почти на 30% больше, чем в ноябре. В условиях сохранения ограничительных рисков экспортеры могут увеличить продажу валюты, чтобы снизить риски переноса этих позиций через новогодние каникулы.

Денис Буйволов

Денис Буйволов,
аналитик

Фундаментальные факторы должны в целом все активнее играть на стороне покупателей инвалют

Наш прогноз по курсу рубля к доллару на предстоящую неделю — 61,5–63,5 руб. Фундаментальные факторы должны в целом все активнее играть на стороне покупателей инвалют. Прежде всего речь о сокращении профицита торгового баланса в результате действия ограничений на нефтяной экспорт и одновременного ускорения восстановления импорта. Периоды укрепления российской валюты могут быть связаны с желанием экспортеров воспользоваться относительно высоким курсом иностранных валют в преддверии налогового периода. При этом, если в новом пакете санкций ЕС не будут предусмотрены санкции в отношении Московской биржи и НКЦ, спрос на доллары и евро может активизироваться.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Не в его пользу — снижение цен на российскую нефть

Конец недели евро, доллар и китайский юань встречают в нисходящей динамике на Московской бирже. Рубль ведет себя относительно стабильно. Не в его пользу — снижение цен на российскую нефть. От предстоящей недели инвесторы ожидают итогов сразу нескольких заседаний по процентным ставкам: ФРС США, Банка Англии и ЕЦБ. Здесь предположительно продолжится ужесточение денежно-кредитной политики в рамках борьбы с растущей мировой инфляцией. В России на грядущей неделе внимание будет приковано к решению ЦБ РФ по ключевой ставке, которое может повлиять на курс рубля. Мы прогнозируем, что на декабрьском заседании регулятор оставил ставку неизменной. Несмотря на замедление инфляции, эффекты от новостного фона и введения эмбарго на российские энергоносителя еще не ясны, поэтому регулятор, вероятно, возьмет паузу и оставит ставку на прежнем уровне.

Егор Жильников

Егор Жильников,
главный аналитик

Американский регулятор проявит более мягкую позицию на инфляционный статус в стране

Доллар завершает неделю у середины диапазона 62–63 руб. В начале недели пара доллар—рубль отыгрывала введение эмбарго на российскую нефть, локально преодолевая отметку 63 руб. Впрочем, рост иностранной валюты был довольно ограниченным, что мы связываем с низким спросом на валюту со стороны импортеров и физических лиц. По нашим оценкам, на следующей неделе курс доллара может снизиться в диапазон 61–63 руб., в то время как курс евро продолжит рост в коридоре 64,5–66,5 руб. Ключевыми событиями следующей недели будут заседания ФРС и ЕЦБ, по итогам которых оба регулятора, скорее всего, повысят ключевую ставку на 50 б. п. и на 75 б. п. соответственно. Мы ожидаем, что американский регулятор проявит более мягкую позицию на инфляционный статус в стране, ЕЦБ же скорее останется более жестким, что будет влиять на ослабление доллара к валютам развитых и развивающихся рынков. Отметим, что на следующей неделе выходит статистика по инфляции в США, которая, мы полагаем, будет лучше ожиданий, что также способно оказать давление на позиции американской валюты на глобальных рынках.

Полина Хвойницкая,
руководитель инвестиционной стратегии и аналитики

Участники российского рынка находятся в ожидании новых ограничений

До конца следующей недели мы прогнозируем торги по курсу доллар—рубль в диапазоне 61,5–63,5 руб./$. Уровень волатильности, вероятно, будет повышенным, поскольку два регулятора будут принимать решение по процентным ставкам. Добавим, что российская валюта утрачивает поддержку от высоких нефтяных котировок и остается под давлением внешних факторов. Также участники российского рынка находятся в ожидании новых ограничений, а следовательно, преобладают неоптимистичные настроения, что также оказывает давление на котировки российской валюты. Из важных событий на будущей неделе выделяем публикацию базового индекса потребительских цен в США и базового индекса потребительских цен в США. Данные о замедлении инфляции принесут позитив на рынки. К тому же 14 декабря состоится решение ФРС США по процентной ставке, а 16 декабря Банк России принимает решение по ключевой ставке РФ. Оба заседания важны для участников рынка. Американский регулятор задаст настрой для глобальных рынков до конца этого года.

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