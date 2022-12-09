В двух селах под Геленджиком построили газопроводы за 103 млн рублей

Под Геленджиком газифицировали село Береговое и хутор Бетта. Там построили распределительные газопроводы протяженностью почти 20 км и 7,4 км соответственно. В реализацию проекта инвестировали более 103 млн руб., сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Богодистов.

Газопровод в селе Береговое позволит газифицировать 390 частных домов, в хуторе Бетта — 120 частных и четыре многоквартирных дома, детский сад и дом культуры, а также шесть объектов санаторно-курортного комплекса.

«Пройден длительный этап строительства и согласований в государственных службах. В этих населенных пунктах Пшадского округа проживают почти две тысячи жителей. Благодаря совместной работе решилась самая насущная проблема людей — в их дома пришел газ»,— отметил Алексей Богодистов.

Татьяна Ручкина

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