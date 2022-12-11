Вывоз меняет направления

Глава Удмуртии Александр Бречалов ожидает восстановление объемов экспорта республики в первом полугодии 2023 года. По итогам этого года наблюдается снижение показателей из-за санкций и нарушения логистических цепочек. Власти региона намерены помочь предприятиям республики переориентироваться на работу со странами Ближнего Востока, Азии и Африки. При этом ранее в прогнозе социально-экономического развития республики указывалось на сохранение падения экспорта в ближайшие три года. Эксперты считают, что восстановить прежние результаты по отгруженным товарам за границу возможно, однако на это будет влиять то, как быстро будут найдены новые партнеры и выстроены логистические цепочки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На прямой линии с жителями республики глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в нынешних условиях говорить о росте экспорта невозможно. При этом он ожидает, что объемы экспорта восстановятся уже в первом квартале — максимум в июне 2023 года.

«Конечно же, какое-то снижение по экспорту будет (по итогам 2022 года.— "Ъ-Удмуртия"), это неизбежно, потому что логистику, новую маршрутизацию вот так (легко) не выстроишь. Понимаем, что нужно максимально переориентироваться на страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки. В странах, не поддержавших санкции в отношении РФ, живет гораздо больше людей, чем в тех, что эти санкции ввели. А это рынки сбыта»,— отметил господин Бречалов.

По его словам, ряд компаний из Удмуртии уже заключили контракты на поставку товаров в Иран, ОАЭ и другие страны.

Первый заместитель председателя правительства региона Константин Сунцов также говорит, что 2022 стал непростым годом для экспорта, однако в части малого и среднего бизнеса наблюдается рост на 6,6%. «География экспорта — 71 страна. За 11 месяцев Корпорация развития помогла компаниям заключить 33 экспортных контракта на $23,3 млн. Тут свою роль сыграли и наши меры поддержки, и кэшбэк, и готовность самих предпринимателей»,— рассказал господин Сунцов в своем телеграм-канале.

В планах у руководства региона организовать бизнес-миссии в Иран, Вьетнам, Египет, Турцию и другие дружественные страны. Коммерческие представители Корпорации развития Удмуртии могут появиться в Азербайджане, Армении и Вьетнаме.

Вместе с тем, в разработанном министерством экономики Удмуртии прогнозе социально-экономического развития указывается, что снижение объема экспорта продолжится до 2025 года. Документ представили на бюджетной сессии в госсовете в конце ноября.

Так, согласно ему, по итогам 2022 года ожидается падение объема экспорта на 23,7% по сравнению с прошлым годом. В 2023 году экспорт уменьшится еще на 6,4%, в 2024 году на 0,3%.

Основными причинами, негативно влияющими на объемы экспорта, минэкономики республики называет санкционные ограничения, мировые цены на нефть, падение курса рубля и геополитический фактор.

В документе говорится, что в прошлом году в структуре экспорта преобладали другие товары — 38,7% от общего объема. Машины, оборудование и транспортные средства составили 20,8%, металлы и изделия из них — 16,6%, 9,2% пришлось на древесину и целлюлозно-бумажные изделия. Торговыми партнерами Удмуртии в 2021 году были 123 страны, среди них 60,4% — страны дальнего зарубежья.

В предыдущие годы Удмуртия активно наращивала объемы экспорта. Так, в 2021 году он увеличился на 20,7% и составил $600 млн.

Эксперты считают, что восстановить прежние объемы экспорта возможно, однако на это будет влиять несколько факторов. Доктор экономических наук, директор института «Цифровая экономика» Раиль Галиахметов придерживается мнения, что обязательно появятся новые партнеры, выстроятся логистические цепочки. «Пока сохраняются элементы рыночных отношений, все будет нормально. Природа не терпит пустоты. Если есть потребность, какие-то возможности, рынок обязательно отреагирует. Я думаю, что мы не в полном объеме, частями, но вернемся к прежним цифрам по экспорту»,— добавил господин Галиахметов.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал говорит, что восстановление объемов экспорта будет зависеть от экспортного потенциала республики и возможности переориентировать потоки на Восток.

«Нужно будет решать вопросы с логистикой, инфраструктурой, искать новых контрагентов, то есть перестраивать сбытовые цепочки и инвестировать средства в маркетинг. Потенциал у азиатского рынка большой, так что определенное восстановление объемов экспорта определенно произойдет»,— сказал господин Сигал.

Менее оптимистично настроен аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Он считает, что падение по итогам года очень серьезное, и восстановить прежние объемы в первом квартале 2023 года не получится. «США и страны ЕС продолжают наращивать давление на внешнюю торговлю РФ. Еврокомиссия уже ввела санкции для третьих стран за помощь РФ в обходе ограничений. На фоне введения ограничений для третьих стран экспортные партнеры Удмуртии могут начать отказываться от ведения внешнеторговой деятельности с российскими компаниями»,— прокомментировал Владимир Чернов. Он добавил, что для возвращения прежних объемов экспорта необходимо найти партнеров, решить логические проблемы, страхование, фрахт и многое другое. По его мнению, быстро подобные проблемы решить невозможно, и в первом квартале 2023 года регион точно так же ожидает падение экспорта относительно первого квартала 2022 года.

Татьяна Колегова