США и Казахстан заключили «Мир»

Минфин США разрешил банкам Казахстана проводить операции по картам «Мир». Они могут принимать платежи и переводы, а также выдавать наличные. Правда, речь идет о частных лицах. На такой шаг пошло подразделение министерства, которое отвечает за исполнение санкций. При этом там уточнили, что продолжат тщательно следить за подобными операциями. Решение о подключении к российской системе кредитные организации будут принимать самостоятельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Такое нововведение облегчит жизнь не только россиянам, которые релоцировались в соседнюю страну, но и принесет выгоду местным банкам, считает председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева: «Отношу это к заслугам коллег из Казахстана. Если бы они не настаивали, ничего бы не было. Почему это нужно и важно? Республике выгодно, чтобы россияне платили там за товары и услуги — это было одним из аргументов. Это очень хорошая новость. Важно, чтобы вся инфраструктура Казахстана принимала карты "Мир", а не один-два банка-эквайера.

Ранее было сложно всем, кто прибывает в страну, открывать счета и потом пополнять их. Проблемы возникали и у тех, кто приезжал в республику на длительное время. Как правило, они работали дистанционно на Россию, а пластик "Мир" был единственным законным средством платежа. Зарплата им приходила, а вот оплата была невозможна. Некоторые банки могут отказаться работать с этими картами. Это в основном те, у кого большие объемы обслуживания торговых сделок в США, Великобритании и так далее. Мы знаем, что казахстанская часть бизнеса — нефтяная, энергетическая — связана с этими странами».

Центробанк Узбекистана заявил, что вопрос полноценной работы карт «Мир» в стране еще изучается. Вероятно, многие банки в ближайшее время воспользуются такой возможностью, считает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. Что касается некого контроля подобных операций властями США, вряд ли это создаст много проблем, говорит он:

«Есть экономическая целесообразность с точки зрения работы с клиентской базой, где важна поддержка карт "Мир", если нет риска санкций. Собственно говоря, вот это разрешение снимает дополнительную головную боль. Сложно представить, как это будут контролировать, ведь речь не идет о каких-то крупных сделках, которые требуют специального одобрения или могут быть заблокированы, поскольку они имеют целью, например, обход санкций. Не думаю, что будут замораживать уже проведенные операции или что-то подобное».

Осенью американский Минфин пригрозил санкциями тем, кто помогает использовать карты «Мир» за пределами России. Затем от работы с этой платежной системой отказались банки Турции. Аналогичным образом поступили, в частности, казахстанские Halyk Bank и «ЦентрКредит».

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Сабина Адлейба