Врачи Педиатрического университета Петербурга впервые в России провели внутриутробную лапароскопическую операцию

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета впервые в России успешно провели фетальное хирургическое вмешательство. У ребенка в утробе матери на 24-й неделе диагностировали расщепление позвоночника.

Это один из самых серьезных дефектов нервной трубки плода, который разрушает спинной мозг и нервные корешки ребенка. В будущем это может обернуться параличом и нарушением функции тазовых органов. Таких детей обычно оперируют в первые сутки после рождения.

На консилиуме под руководством ректора Дмитрия Иванова специалисты приняли решение о проведении внутриутробной коррекции порока. Операция заняла порядка десяти часов. К рождению ребенка рана стянется и напоминать о ней будет лишь небольшой рубец. 25-летняя женщина останется под наблюдением врачей, чтобы роды прошли в срок.

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