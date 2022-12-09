KazanSummit получил федеральный статус

Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2023» получил федеральный статус. Об этом сообщила пресс-служба президента Татарстана.

Оргкомитет мероприятия возглавил вице-премьер России Марат Хуснуллин. На состоявшемся сегодня, 9 декабря, заседании оргкомитета он заявил, что придать федеральный статус саммиту поручил президент РФ Владимир Путин.

«В условиях новых экономических реалий это мероприятие имеет стратегическое значение для нашей страны. Оно позволит укрепить деловые связи российского бизнеса со странами исламского мир»,— сказал господин Хуснуллин.

Участвовавший в заседании президент Татарстана Рустам Минниханов добавил, что «возрастает важность расширения взаимодействия РФ с мусульманскими странами».

KazanSummit проводится в Казани с 2009 года. В этом году в нем приняло участие 6,5 тысяч представителей из 64 стран.

Предполагается, что в 2023 году саммит пройдет 18-19 мая.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"