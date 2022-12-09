«Локомотив-Кубань» обыграл на выезде «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» обыграл клуб «Самара» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча закончилась со счетом 80:77 (20:18, 18:16, 20:17, 22:26).

В кубанской команде самым результативным игроком матча стал Андрей Мартюк, оформивший дабл-дабл (20 очков, 11 подборов). У соперников больше всех очков набрал Джеймс Эннис (19).

Для «Локомотива-Кубань» это уже девятая победа в 15 матчах. В турнирной таблице клуб занимает пятое место. «Самара» с шестью победами занимает седьмую строчку.

Татьяна Ручкина

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