Имущество супруги экс-замглавы Минсельхоза России снова выставили на торги за 127,4 млн рублей

Находящееся в Краснодарском крае имущество супруги бывшего замминистра сельского хозяйства РФ Евгения Громыко, главы КФХ Аллы Громыко снова выставили на торги за 127,4 млн руб. Об этом говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Имущество выставлено пятью лотами. В первом продается несколько земельных участков, права аренды, 10 прудов и доля в уставном капитале ООО «Кубанский осетр». Начальная стоимость составляет 120,5 млн руб.

Также на торги выставлены земельный участок (1076 кв. м) и нежилое здание (128,8 кв. м) стоимостью 428,3 тыс. руб., земельный участок (1459 кв. м) и жилое помещение (58,6 кв. м) — за 2 млн руб., еще один участок (1000 кв. м) и жилое здание (115,30 кв. м) — за 3,2 млн руб. и автомобиль Volkswagen Amarok — за 1,1 млн руб.

Заявки будут приниматься с 12 декабря по 20 января. Торги проведут 25 января.

В середине октября на торги за 299,4 млн руб. повторно был выставлен принадлежащий Алле Громыко имущественный комплекс обанкротившегося два года назад ООО «Новые аграрные технологии» (НАТ). Ранее имущество банкрота не смогли реализовать по той же цене из-за недостаточного количества участников.

Татьяна Ручкина

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