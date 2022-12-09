Жителя Ейска осудили почти на 9 лет за грабеж и убийство сожительницы

Ейский городской суд назначил 8 лет и 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима жителю, который причинил тяжкий вред здоровью своей сожительнице, а также совершил грабеж. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

39-летний мужчина 28 июня 2022 года похитил при очевидцах мобильный телефон местного жителя. 6 августа он причинил тяжкий вред здоровью своей сожительнице, после чего она скончалась.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 161 (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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