В Пермском крае в аварийных домах проживают 50 тысяч человек

В Пермском крае в аварийном жилфонде проживают порядка 50 тыс. человек, сообщила замминистра строительства Пермского края Фаина Минх во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». По словам замминистра, общий объем аварийного жилья в регионе составляет около 1 млн кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Несмотря на расселение аварийных домов, ежегодно объем такого фонда в Прикамье прирастает на 100-120 тыс. «квадратов». «Это связано с тем, что долгое время жилфонд в крае не обследовался и не признавался аварийным. Люди не могли реализовать свои права на получение другого жилья. Когда в стране и регионе стали массово реализовывать программы по ликвидации аварийного жилфонда, территории начали обследовать дома. Благодаря этому большинство граждан, проживавших в аварийных домах, смогли получить благоустроенное жилье», - пояснила Фаина Минх.

Ежегодно в Пермском крае расселяют примерно по 100 тыс. кв. м аварийного жилья с помощью нацпроекта «Жилье и городская среда» и региональной программы. Сейчас власти занимаются ликвидацией домов, признанных аварийными до 2017 года. «Возможно, в ближайшее время объем аварийного фонда будет только увеличиваться. По нашим расчетам, через 2 года мы придем к устойчивому сокращению аварийного жилфонда в крае, когда темпы его ликвидации будут превышать темпы признания таковым», - заявила замминистра. К расселению строений, получивших статус аварийных, в регионе приступят после 2024 года.