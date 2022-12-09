«Автодор» восстановит 500 км дорог на вновь присоединенных территориях РФ

Государственная компания «Автодор» до конца декабря восстановит 500 км дорог и 16 мостов на вновь присоединенных к России территориях. Сегодня восстановлено 480 км дорог, включая маршрут из Крыма на Дон, сообщает пресс-служба компании.

Дорога из Крыма в Ростовскую область нуждалась в серьезном ремонте, только 36 км отвечали нормативным требованиям. В работах по восстановлению дорог принимают участие 2 тыс. работников, 1 тыс. ед. техники.

«Дорожники заканчивают работы по капитальному ремонту на 180 км сухопутного маршрута в Крым, на 143 км – ремонт», — сообщает компания.

Анастасия Назарова