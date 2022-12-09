В Салехарде установили памятник председателю Тюменской облдумы Сергею Корепанову

Памятник покойному председателю Тюменской областной думы открыли в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ), сообщил в telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. «Именно здесь, на Ямале, он начинал свой трудовой путь. Очень правильное место, чтобы увековечить память этого замечательного человека», — отметил глава региона.

Сергей Корепанов родился 6 января 1948 года в городе Нарьян-Маре. С 1973 по 1990 годы работал первым секретарем Ямало-Ненецкого окружкома ВЛКСМ и первым секретарем Ямало-Ненецкого окружкома партии. С 1996 по 1998 годы — председатель Госдумы ЯНАО. С января 1998 года возглавлял Тюменскую областную думу, в которую также избираются представители ХМАО и ЯНАО. Он скоропостижно скончался 28 июня 2022 года на 75 году жизни.

Ранее Александр Моор заявлял, что в честь Сергея Корепанова назовут улицу в Тюмени.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте