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Первый научно-популярный тур запустят в Нижегородской области весной 2023 года

Пилотный научно-популярный туристический маршрут планируют запустить в Нижегородской области не ранее весны 2023 года. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в министерстве туризма региона.

Сейчас маршрут дорабатывают специалисты. В частности, туристы смогут посетить технический музей историко-архитектурного заповедника (НГИАМЗ) и радиолабораторию университета имени Лобачевского (ННГУ). Также в программу могут включить музеи предприятий региона.

Программа научно-популярного туризма для молодежи стартовала в России 15 ноября в рамках Десятилетия науки и технологий. Нижегородская область вошла в число пилотных регионов, где заработает проект. К 2025 году в регионе планируют разработать не менее трех таких туров.

Елена Ковалева

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