VK выйдет на Stadium

Компания VK перезапускает клуб Stadium. Это одна из крупнейших концертных площадок Москвы. Она вмещает до 7 тыс. зрителей. В разные годы там выступали The Prodigy, Skillet, Papa Roach и Мэрилин Мэнсон. Холдинг рассчитывает проводить в клубе около сотни мероприятий в год. Проект запускают в партнерстве с компанией Sagrado. Кроме Stadium она управляет клубами «Известия Hall» и Gipsy. Сумма инвестиций VK не раскрывается. Но, по оценкам источников РБК, они могут составлять до 70 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Есть ли у площадки перспективы с учетом отсутствия западных артистов? Музыкальный критик “Ъ” Борис Барабанов считает, что возродить Stadium будет непросто: «Я в свое время участвовал в запуске этой площадки и прекрасно помню, что она рассчитывалась на то, что будут западные артисты, которые в состоянии собирать 5-8 тыс. человек. Этой категории музыкантов нет.

Существенное количество отечественных исполнителей по понятным причинам просто не выступает. Перед VK стоит задача не купить что-то, а чтобы было, что показывать. Этих артистов надо где-то брать, выращивать. Но не все из них могут быть согласны с ситуацией, когда ты начинаешь ими управлять и говорить, что петь. Прежде всего VK был площадкой, где любой мог разместиться, каждый развивал свои комьюнити.

Но сама компания не вкладывалась деньгами непосредственно в развитие музыкальных проектов, артистов, певцов и групп. Я постоянно встречаю информацию, что она в альянсе с какими-то игроками заново выстраивает некое ядро российского шоу-бизнеса. Но что это собой представляет, как выглядит, какой дает результат, появляются ли от этого новые артисты, на которых хочется потратить 2 тыс. руб. за билет, большой вопрос».

Концертная индустрия находится в кризисе на фоне боевых действий на Украине. Доля выступлений иностранных артистов составляет 1%. Это втрое меньше, чем во время жестких санитарных ограничений из-за COVID-19. Как писал “Ъ”, после объявления мобилизации всего за неделю продажи билетов упали на треть. Но предновогодний спрос помогает бизнесу, отмечает общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских:

«Глобально в лучшую сторону ничего не поменялось. Огромное количество артистов по разным причинам не дают концерты. Мероприятий меньше, но мы видим, что они собирают чуть больше из-за концентрированности аудитории, у которой нет особого выбора, куда пойти. Наблюдается небольшой подъем по неизвестным ранее артистам, которые занимали какие-то крайние позиции хит-парадов. Ввиду того, что они в России, могут выехать, дать концерты, их выступления стали организовывать, и какие-то зрители начали собираться.

В концертной индустрии есть фактор сезонности. Конец года — аудитория морально устала и ищет варианты переключиться и отдохнуть на различных мероприятиях, что радует нашу отрасль.

Если говорить о минусах, влияющих на ее развитие, глубина продаж билетов очень короткая, то есть их берут даже не за неделю, а за два-три дня или в день концерта. Люди до последнего не понимают свое настроение — просыпаются и решают, что пойдут.

Что касается возвратов, это, конечно, испытание. Все индивидуально в зависимости от конкретного мероприятия, города, даты, но в целом я вижу лояльность организаторов артистов, которые отменили выступления в России. Они и директора исполнителей общаются со зрителями, предлагают компенсировать стоимость билетов либо ее часть, обсуждают какие-то рассрочки. Какого-то негатива в отрасли со стороны аудитории нет».

В конце октября «Известия» сообщали, что промоутеры должны зрителям около 8 млрд руб. за отмененные концерты. Многие из них должны были пройти еще во время пандемии.

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Илья Сизов