Ozon поделился офисами

Компания Ozon решила сдать часть своих офисов другим фирмам — онлайн-ритейлер заключил договор субаренды с государственным институтом развития «Дом.РФ», пишет издание «Ведомости». Стороны не раскрыли сумму сделки, но известно, что речь идет о части площадей в бизнес-центре «Искра-Парк» на Ленинградском проспекте. Согласно договору, Ozon передает офис на 750 рабочих мест или почти 6,5 тыс. кв. м при ставке субаренды примерно в 27-29 тыс. руб. за одно место в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Зачем Ozon понадобилось сдавать офисные площади? И насколько распространен этот тренд среди других компаний? На эти вопросы ответила директор департамента офисной недвижимости NF Group Мария Зимина: «Преимущественно у нас сформирован форвардный рынок, то есть когда берут какой-то большой объем, необязательно, что он нужен конкретно в этот момент. Скорее эти площади закладывают под развитие, потому что под каждого нового человека или команду ты не можешь организовать помещение. То есть учитываются планы найма и так далее. Здесь, получается, бизнес их скорректировал. Между тем тренд на субаренду существует. Но, наверное, свою пиковую фазу он уже прошел.

Сейчас мы видим некоторое снижение субаренды, в частности, многие стали договариваться с собственниками о возврате помещений.

Если посмотреть по объемам площадей, то быстрее и резче уходят те компании, которые оказывали консультационные или нефтесервисные услуги».

Ozon мог сдать офисные площади для того, чтобы оптимизировать собственные затраты, однако другие крупные игроки вряд ли последуют его примеру, отметил партнер компании Nikoliers Станислав Бибик: «Сейчас не так просто найти на рынке качественные помещения в достойных объектах. Поэтому здесь такая ситуация win-win и для Ozon, и для "Дом.РФ". Первые смогли оптимизировать часть помещений, сдать их в аренду и получать доход. Вторые — нашли качественные помещения в нужном объеме в хорошем здании.

С тех пор, как началась пандемия COVID-19, несмотря на то, что многие компании переходили на удаленку, именно IT- и e-commerce-компании были своего рода трендсеттерами на рынке офисов и основными арендаторами в самых ликвидных и дорогих бизнес-центрах, например, в "Москва-Сити". Но эта сделка скорее частный случай, нежели тренд на рынке».

По прогнозу инвестиционно-промышленной группы Asterus, объем ввода новых офисов в Москве по итогам 2022 года составит 240-340 тыс. кв. м, в два-три раза ниже среднегодового показателя за последние 20 лет.

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Владимир Расулов