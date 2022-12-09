Совладелицей агрокомплекса «Кущевский» стала бывшая жена предпринимателя Федора Стрельцова

Половина долей ООО «Агрокомплекс "Кущевский"» перешла от предпринимателя Федора Стрельцова к Светлане Стральцовой, сообщает kartoteka.ru. Светлана Стрельцова – бывшая жена предпринимателя. Вчера стало известно о том, что крупное агропредприятие в Кущевском районе, активы которого оценены в 1,3 млрд руб., вышло из процедуры банкротства, которая продолжалась с 2019 года.

Решение о прекращении банкротства может быть обжаловано, если оно вступит в силу, суд передаст полномочия по управлению «Кущевским» Светлане Стрельцовой или представителям ее мужа, который с 2018 года находится в розыске. Как ранее сообщал «Ъ-Юг», госпожа Стрельцова обвинялась в вымогательстве 10 млн руб. у сотрудника «Кущевского» Александра Глазырина. Затем уголовное преследование женщины было прекращено, бывшая супруга владельца агрокомплекса «Кущевский» по решению Железнодорожного райсуда Ростова получила 600 тыс. руб. компенсации за незаконные действия правоохранительных органов.

Анна Перова, Краснодар