Совладелицей агрокомплекса «Кущевский» стала бывшая жена предпринимателя Федора Стрельцова

Половина долей ООО «Агрокомплекс "Кущевский"» перешла от предпринимателя Федора Стрельцова к Светлане Стральцовой, сообщает kartoteka.ru. Светлана Стрельцова – бывшая жена предпринимателя. Вчера стало известно о том, что крупное агропредприятие в Кущевском районе, активы которого оценены в 1,3 млрд руб., вышло из процедуры банкротства, которая продолжалась с 2019 года.
Решение о прекращении банкротства может быть обжаловано, если оно вступит в силу, суд передаст полномочия по управлению «Кущевским» Светлане Стрельцовой или представителям ее мужа, который с 2018 года находится в розыске. Как ранее сообщал «Ъ-Юг», госпожа Стрельцова обвинялась в вымогательстве 10 млн руб. у сотрудника «Кущевского» Александра Глазырина. Затем уголовное преследование женщины было прекращено, бывшая супруга владельца агрокомплекса «Кущевский» по решению Железнодорожного райсуда Ростова получила 600 тыс. руб. компенсации за незаконные действия правоохранительных органов.