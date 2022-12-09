Прокуратура в Казани начала проверку по факту побега ребенка из детсада

В Казани прокуратура начала проверку после самостоятельного побега четырехлетнего ребенка из детсада. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в одном из детсадов в Азино. Он совершил побег во время прогулки, после чего добрался до остановки на улице Бигичева, где ждал автобус. На него обратила внимание стоявшая рядом женщина. Ребенок во все признался, после чего женщина отвела его в офис неподалеку и вызвала полицейских.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в детском саду», — добавили в прокуратуре.

"Ъ-Казань"