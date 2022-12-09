До конца года на Кубани к газу подключат 1000 объектов по просроченным договорам

До конца года в Краснодарском крае количество просроченных договоров по программам догазификации сократилось с 7 тыс. до 1 тыс. Все не исполненные в срок договоры реализуют до конца текущего года, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслава Шапошника.

На заседании регионального штаба вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин отметил, что при реализации программы газораспределительные организации не исполнили своевременно обязательства по договорам. При этом план оказался перевыполнен.

«Сегодня работы выполнили по всем запланированным договорам на 2021–2022 годы. До границ 13,9 тыс. земельных участков подвели газ, а это 109% от плана»,— отметил Андрей Прошунин.

В 2023 году газораспределительным компаниям нужно будет заключить на 10 тыс. договоров больше, чем в этом году. Вице-губернатор отметил, что план дальнейших совместных действий нужно проработать уже сейчас, чтобы с самого начала 2023 года начать работы и выполнить их в полном объеме.

Татьяна Ручкина

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