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Экс-акционер «Соликамского магниевого завода» оказался в федеральном розыске

Бывший акционер ОАО «Соликамский магниевый завод» Игорь Пестриков объявлен в международный розыск, сообщает «РБК-Пермь». Об этом стало известно на судебном заседании по продлению меры пресечения в виде домашнего ареста гендиректору предприятия Артуру Уртаеву.

В начале июня в отношении Игоря Пестрикова было возбуждено уголовное дело о пособничестве гендиректору СМЗ Артуру Уртаеву в злоупотреблении полномочиями. Между заводом и господином Пестриковым был заключен договор займа на 250 млн руб. под 11% годовых. В качестве обеспечения договора выступали доли заемщика в размере 24,99% в ООО «Фин-Проект». При этом, как указывает следствие, оно не могло обеспечить возврат займа. В итоге Артур Уртаев сначала был отправлен судом в СИЗО, а затем под домашний арест. Игорь Пестриков скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Ранее собеседники «Ъ-Прикамье» говорили, что он может скрываться за границей.

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