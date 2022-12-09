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В Автозаводском парке восстановят деревянный кинотеатр «Родина»

Совет по имущественным и земельным отношениям при нижегородском правительстве одобрил предоставление земельного участка в Автозаводском парке для восстановления исторического здания кинотеатра «Родина».

Деревянный кинотеатр 1944 года постройки был снесен в 2013 году после пожара. Однако владевшее зданием кинотеатра ООО «Светелка», подконтрольное предпринимателю Александру Мелешкину, решило его восстановить в первоначальном виде. Проект восстановления «Родины» был анонсирован еще в 2019 году, работы планируется начать в 2023 году.

Иван Сергеев

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