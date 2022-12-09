Космонавт Сергей Кудь-Сверчков передал ветеранам побывавший на орбите флаг Волгограда

Областному совету ветеранов передан флаг Волгограда, который провел в космосе на орбите полгода. Символ города вручил ветеранам летчик-космонавт Герой России Сергей Кудь-Сверчков, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Церемония вручения состоялась в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».

Жители города тоже передали космонавту артефакты: выполненные из специального невесомого материала флаги, миниатюру статуи «Родина-мать зовет!», рисунки и пожелания на электронном носителе.

Церемония завершила конференцию «Герои Отечества: прошлое и настоящее», которая проходила в рамках проекта «Космос Победы» фонда социальных проектов «Наследие», приуроченного к 80-летию празднования Сталинградской Победы.

Марина Ковалева