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Коммерсантъ FM
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В Германии не осталось пригодных для использования бункеров

В МВД федеральных земель ФРГ призвали разработать меры защиты жилых и общественных зданий от взрывов, ядовитых веществ и «современную концепцию бункера». Число бункеров с начала холодной войны сократилось на 1400 штук. Оставшиеся 600 убежищ на сегодняшний день непригодны для использования. Однако, по оценке властей страны, их можно восстановить в случае необходимости.

Как отмечает издание Bild, главы министерств земель также потребовали разработать меры защиты жилых и общественных зданий от взрывов и ядовитых веществ. Кроме того, власти должны в 2023 году дать гражданам конкретные рекомендации по безопасности на случай возможных войн.

Полина Собакина

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