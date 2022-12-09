«Аэро-Сити» оспорит решение о прекращении аренды земли бывшего аэропорта Ростова

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд зарегистрировал иск ООО «Аэро-Сити» (входит в ГК «Ренова» Виктора Вексельберга) к Министерству имущества и земельных отношений Ростовской области. Компания хочет оспорить решение Ростовского арбитражного суда о прекращении аренды на один из участков на территории старого аэропорта, следует из данных картотеки суда.

Напомним, в ноябре суд полностью удовлетворил иск Минимущества региона к «Аэро-Сити». Компания, владеющая рядом участков на территории бывшей авиагавани отказалась участвовать в проекте комплексного развития данной территории, утвержденном правительством. В связи с этим у правообладателя по закону изымают участки.

По одному из участков, на котором находится грунтовая взлетно-посадочная полоса, и возник спор. Суть претензий Минимущества состояла в том, что самой полосы уже нет, а значит договор аренды, по которому предполагалась эксплуатация данного сооружения, следует досрочно прекратить.

В планах правительства Ростовской области — построить на месте бывшего аэропорта новый район, сочетающий деловую и жилую застройку. Здесь смогут жить 56 тыс. горожан. Поэтапно реализовать проект планируют к 2040 году.

Анатасия Назарова