Бывшего директора МП РЭД осудили по делу о картельном сговоре

Нижегородский райсуд вынес приговор бывшему директору МП «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района» (РЭД) Алексею Каленову. Вместе с ним по делу проходил управляющий ООО «Вектор» Павел Пазюков. Обоих мужчин признали виновными по ч. 2 ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами – конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения».

Как сообщили в областной прокуратуре, двое управленцев договорились о результатах проводимого аукциона, определив, что муниципальное предприятие будет являться победителем, а ООО «Вектор» затем будет привлечено в качестве субподрядчика по уборке дорог Нижегородского района в 2019 году. В итоге оба участника в ходе электронных торгов действовали согласованно. Обвиняемые, по данным следствия, создали видимость торгов и конкуренции: цена муниципального контракта была снижена не более чем на 1% от стартовой. Признанное победителем торгов МП «РЭД» затем наняло «Вектор» в качестве субподрядчика. «В результате победы на аукционе, достигнутой путем незаконного соглашения, извлечен доход в общей сумме свыше 191 млн руб.», – отметили в прокуратуре.

Мужчин осудили на три года лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тыс. руб. с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил. Отметим, что два года назад Алексей Каленов уже был осужден за эпизод с фиктивными банковскими гарантиями подрядчика.

Иван Сергеев