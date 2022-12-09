Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывшего директора МП РЭД осудили по делу о картельном сговоре

Нижегородский райсуд вынес приговор бывшему директору МП «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района» (РЭД) Алексею Каленову. Вместе с ним по делу проходил управляющий ООО «Вектор» Павел Пазюков. Обоих мужчин признали виновными по ч. 2 ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами – конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения».

Как сообщили в областной прокуратуре, двое управленцев договорились о результатах проводимого аукциона, определив, что муниципальное предприятие будет являться победителем, а ООО «Вектор» затем будет привлечено в качестве субподрядчика по уборке дорог Нижегородского района в 2019 году. В итоге оба участника в ходе электронных торгов действовали согласованно. Обвиняемые, по данным следствия, создали видимость торгов и конкуренции: цена муниципального контракта была снижена не более чем на 1% от стартовой. Признанное победителем торгов МП «РЭД» затем наняло «Вектор» в качестве субподрядчика. «В результате победы на аукционе, достигнутой путем незаконного соглашения, извлечен доход в общей сумме свыше 191 млн руб.», – отметили в прокуратуре.

Мужчин осудили на три года лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тыс. руб. с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил. Отметим, что два года назад Алексей Каленов уже был осужден за эпизод с фиктивными банковскими гарантиями подрядчика.

Иван Сергеев

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...