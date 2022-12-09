На жительницу Краснодара завели уголовное дело за смерть пятимесячного сына

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы, по вине которой скончался ее пятимесячный ребенок. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, полная семья с младенцем жила в многоквартирном доме на улице Командорской. 38-летняя женщина оставляла сына на длительное время без ухода. 24 ноября мальчика госпитализировали в медучреждение. Однако, несмотря на усилия врачей, он скончался.

Информация о смерти младенца в краснодарской семье появилась в средствах массовой информации. Соседи неоднократно жаловались в полицию и детскую поликлинику на родителей ребенка, которые, по их мнению, осуществляли ненадлежащий уход за ним.

В отношении матери ребенка возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Назначено проведение судебной медицинской экспертизы, допрашиваются свидетели. В ближайшее время с женщиной проведут следственные действия. Также следователи дадут юридическую оценку действиям всех органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.

Татьяна Ручкина

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