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Коммерсантъ FM
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СКР нашел в чувашской колонии «смотрящего»

СУ СКР по Чувашии по материалам УФСИН по Чувашии возбудило уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») против отбывавшего наказание в ИК-6 Чувашии (ФКУ ИК-6 УФСИН по Чувашии) 29-летнего уроженца Чечни, сообщила «Ъ» старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии Евгения Кузнецова. Госпожа Кузнецова при этом не стала раскрывать имя и кличку осужденного.

По версии следствия, в феврале 2020 года фигурант, заручившись поддержкой воров в законе, получил статус «смотрящего» ИК-6.

«Осужденные признали за ним криминальный статус, что определило его верховенство по отношению к представителям неформальной социальной группы, состоящей из осужденных, содержащихся в исправительной колонии»,— отметила Евгения Кузнецова.

Как полагает следствие, фигурант являлся «смотрящим» с февраля по ноябрь 2020 года, в это время он руководил преступной деятельностью в колонии и координировал ее, карал проступки, распространял криминальную идеологию и устанавливал воровские понятия в ИК-6.

В январе 2022 года СУ СКР по Чувашии возбудило против «смотрящего» уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности колонии) по факту избиения им сотрудника ИК-6, сейчас оба дела соединены в одно производство.

Евгения Кузнецова рассказала «Ъ», что в данный момент фигурант переведен из ИК-6 в другую колонию в Чувашии и там он уже не является «смотрящим».

Олег Ерусланов, Чебоксары

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