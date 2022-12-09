Первое фронтовое радио появилось в Белгородской области

В Белгородской области создано первое в России информационное радио для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, а также их родственников и жителей приграничных территорий. Как рассказали в пресс-службе губернатора Вячеслава Гладкова, запланированный охват превышает 1 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о радио Z-FM («Фронтовое радио»), которое вещает на частоте 105,2 FM. Кроме Белгорода радиостанция будет вещать еще в Муроме (100.0 FM), Губкине (91.7 FM), Ровеньках (91.4 FM), Борисовке (90.1 FM), Валуйках (90.0 FM), Волоконовке (88.1 FM), Ивне (99.1 FM), Короче (99.2 FM), Красном (90.3 FM), Алексеевке (93.6 FM) и Новом Осколе (95.2 FM).

Радио выступит соорганизатором концерта, который пройдет ко Дню конституции. Его проведут для жителей приграничных территорий, находящихся в пунктах временного содержания. В концерте примут участие местные коллективы.

«Я понимаю, что людям, которые уже достаточно долгое время вынуждены жить вне своих домов, сейчас тяжело. Некоторые с мая находятся в пунктах временного размещения. Важно поддержать людей в такой ситуации, и я надеюсь, что скоро они смогут вернуться домой»,– сказал Вячеслав Гладков.

В Белгородской области свои дома временно покинули 1200 взрослых и 600 детей из приграничных районов.

Сергей Толмачев