Причиной резкого запаха в Балаковском районе назвали горящие на берегу Каспийского моря камыши

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области назвало причину запаха гари в Балаковском районе саратовской области.

"Ъ-Средняя Волга" писал, что обращение о едком запахе в ведомство направил глава района Сергей Грачев. По информации минэкологии, запах, о котором идет речь в обращении, распространялся по территории Ершовского, Новоузенского, Алгайского, Балаковского, Краснопартизанского и Духовницкого.

По информации ГУ МЧС, очагов возгорания в Саратовской области нет, однако в Казахстане сегодня появилась информация о возгорании тростниковых зарослей, уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, камыш загорелся вдоль побережья Каспийского моря в 30 к от поселка Дамба. В связи с заболоченностью местности техника в этих местах пройти не может. Угрозы для населенных пунктов нет.

«Учитывая юго-восточное направление ветра в сторону Саратовской области, причиной запаха гари может служить данный инцидент», - сообщает министерство.

Марина Ковалева