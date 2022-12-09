В волгоградском микрорайоне сдано 700 м новых улиц

В микрорайоне «Долина» Советского района Волгограда сданы два дорожных объекта, которые строились в рамках федеральной программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает администрации региона.

По информации областного комитета строительства, общая протяженность сданных в микрорайоне «Долина» дорожных объектов – новых участков улицы Родниковой и №10 - превысила 700 м. Вдоль дорог высажено 200 елей, для ухода за ними проложена система полива.

В этом году в Волгограде по программе «Стимул» построен участок теплосети и сетей горячего водоснабжения в строящемся ЖК «Волго-Дон», еще два переходящих объекта - четырехполосная трасса и объект инженерной инфраструктуры будут сданы в следующем году.

Марина Ковалева