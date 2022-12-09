СК проводит проверку по факту гибели жителя Удмуртии при пожаре из-за неисправного обогревателя

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту пожара в селе Селты, в результате которого погиб 44-летий местный житель. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, предположительной причиной возгорания стала неисправность обогревательного прибора.

По данным проверки, трагедия произошла 8 декабря. Около 11:00 в жилом доме села Селты произошел пожар, после тушения которого было обнаружено тело проживавшего там мужчины.

В рамках проверки осмотрено место происшествия, а также выполняется комплекс мер, направленных на установление обстоятельств произошедшего. В настоящее время опрашиваются соседи и родственники погибшего, а также назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.