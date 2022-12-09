Автотрасса в Крым через новые регионы РФ готова на 96 процентов

Для связи с Крымом через новые регионы России уложили уже 480 км дорог из запланированных 500 км. На них ушло 1,8 млн тонн асфальтобетона, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Как отметил зампредправительства Марат Хуснуллин, автомобильное сообщение Крыма с другими регионами России будет осуществляться не только по Крымскому мосту, но и по суше. Также в этом году планировали восстановить на новых территориях 16 мостов. До конца года все работы будут завершены.

«Если говорить о сухопутном маршруте в Крым, то в нормативном состоянии там до начала работ было 36 км. Президент Владимир Путин поручил исправить эту ситуацию, что мы и сделали. Поэтому теперь будет возможность выбирать наиболее комфортный и экономичный с точки зрения логистики маршрут»,— отметил Марат Хуснуллин.

Ремонтные работы, в том числе на 359 км сухопутного сообщения с Крымом, проводят более 2 тыс. специалистов и почти 1 тыс. единиц техники.

Татьяна Ручкина

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