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Нижегородские власти решили не строить профессиональный биатлонный комплекс

Министерство спорта Нижегородской области подобрало земельный участок площадью 47 га на улице Ларина в Нижнем Новгороде, на котором может быть построен биатлонный комплекс категории «С» (спортивные и развлекательные сооружения в черте города).

Таким образом, от проекта профессионального спорткомплекса решено отказаться. «В настоящее время вопрос о строительстве нового биатлонного комплекса мирового уровня категории “А” на территории Нижегородской области не рассматривается в связи с высокой стоимостью строительств и достаточным количеством аналогичных объектов на территории Нижегородской области», – сообщили в минспорта на запрос активиста ОНФ и председателя общественного организации «Стопкартель» Александра Кулакова.

Он не согласен с тем, что региону не нужен профессиональный спорткомплекс, отмечая нижегородский биатлон пришел в упадок в первую очередь из-за отсутствия базы для трернировки спортсменов. Старый биатлонный комплекс в районе Щелоковского хутора находится в ведении МВД и давно недоступен: на нем тренируются в стрельбе силовики. «Я уверен, что 3-4 млрд руб. на строительство полноценного биатлонного комплекса Нижегородская область могла бы получить в федеральном бюджете. Необходимо просто подготовить грамотное обоснование и заявку в правительство РФ, иначе Нижегородская область останется без биатлона», – сообщил Александр Кулаков. Он сослался на ответ из Минспорта России о том, что регион может инициировать получение федеральной субсидии по проекту «Спорт – норма жизни». Однако за прошедший год, когда в Нижегородской области начали прорабатывать идею создания биатлонного комплекса, областные власти не подготовили такую заявку.

Иван Сергеев

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