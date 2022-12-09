В школах Шадринска открыли мемориальные доски в честь погибших в ходе СВО выпускников

В школах №8, №10 и лицее №1 Шадринска открыли мемориальные доски в память о выпускниках, погибших в ходе спецоперации на Украине. Все военнослужащие указом президента РФ награждены орденом Мужества за героизм и отвагу посмертно, сообщают в администрации города.

В лицее №1 увековечили память старшего лейтенанта Ивана Коротовских и младшего сержанта гвардии Степан Назаренко. Оба ранее прошли срочную службу и служили по контракту.

На здании школы №10 мемориальную доску открыли в честь выпускников Дмитрия Коротаева и Данила Сафонова, в школе №8 — в честь Андрея Кукарина.