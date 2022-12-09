Топ-менеджеры Агрохолдинга «СТЕПЬ» выступили на конференции «Агрохолдинги России»

Конференция «Агрохолдинги России» - ежегодный ключевой проект отраслевого издания «Агроинвестор». Лидеры отрасли АПК, инвесторы, эксперты, представители власти дискутируют о тенденциях и векторах развития рынка, а также подводят итоги уходящего года. Традиционно топ-менеджеры Агрохолдинга «СТЕПЬ» приглашаются в качестве спикеров конференции. В этом году компанию представляли директор департамента внутреннего аудита Семен Дворянинов и руководитель центра исследований и разработок Сергей Косогор.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Агрохолдинга СТЕПЬ Фото: предоставлено пресс-службой Агрохолдинга СТЕПЬ

В своем выступлении на стартовой сессии Семен Дворянинов рассказал, как внутренний аудит может стать инструментом повышения операционной эффективности. Даже в компаниях с высоким качеством управления пересмотр бизнес-процессов внутренними аудиторами может увеличить EBITDA на 3 %. В качестве примера он привел бизнес в сфере садоводства. Сортировка плодов по диаметру на большее количество фракций позволяет более гибко регулировать отпускную цену. В масштабах крупных садоводческих предприятий дополнительная выручка может составлять десятки миллионов рублей.

Сергей Косогор на сессии «Новые технологии в агараном бизнесе» говорил о цифровизации АПК. Внедрение IT-решений в Агрохолдинге «СТЕПЬ» позволяет повышать урожайность, оптимизировать расход удобрений и средств защиты растений. Искусственный интеллект подбирает эффективный севооборот, автопилоты на сельхозмашинах помогают эффективно расходовать семена, удобрения и ГСМ. Обработка полей агродронами снижает расход СЗР и улучшает качество обработки. Кроме того, в компании внедряют сев по 3D-моделям полей, машинное зрение для оценки посевов и другие IT-решения.

Представители рынка в своих выступлениях также отметили достижения Агрохолдинга «СТЕПЬ», в частности – эффективную стратегию развития. Темпы роста земельного банка Агрохолдингом в последние несколько лет стали одними из самых высоких в отрасли.

СПРАВОЧНО Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных компаний России, ведет свою деятельность с 2014 года и входит в состав Группы АФК «Система». Агрохолдинг развивает бизнес по нескольким ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены на Юге РФ в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край.

АО Агрохолдинг "СТЕПЬ"