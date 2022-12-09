В Белорецке главу отдела пожарного надзора осудили за взятку

Белорецкий межрайонный суд вынес приговор начальнику территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Башкирии 37-летнему Рустаму Маликову. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По приговору суда, он должен выплатить штраф в размере 2 млн руб., а также в течение трех лент не может занимать должности в структурах МЧС.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, осужденный потребовал от директора компании, занимающейся обслуживанием систем пожаротушения в образовательных учреждениях Бурзянского района, взятку в виде бревенчатого сруба дома рыночной стоимостью 175 тыс. руб. Взамен он пообещал

«общее попустительство, уменьшение проверок и непринятие мер реагирования».

Получив сруб, сотрудник МЧС перевез его в другой район.

Вину он не признал.

Майя Иванова

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