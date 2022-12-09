До -13°С и снегопады ожидаются в Удмуртии в предстоящие выходные

Снежная и ветреная погода ожидается в Удмуртии в предстоящие выходные и 12 декабря. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра республики, за эти три дня может выпасть до 50-90% месячной нормы осадков. На дорогах ожидаются снежные заносы и накат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В ночь на 10 декабря температура воздуха окажется в пределах -8..-13°С, днем — -6..-11°С. 11 декабря столбик термометра в ночные часы опустится до -6..-11°С, днем — -3..-8°С. 12 ожидается порядка -2..-7°С.

По предварительному прогнозу, в ночь на 13 декабря осадки сохранятся, а днем их интенсивность начнет понижаться.