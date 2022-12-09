Социальные выплаты в регионе будут проиндексированы на 5,9%

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев инициировал законопроект, согласно которому с 1 января 2023 года отдельным категориям граждан будут проиндексированы социальные выплаты на 5,9%.

«Индексация коснется выплат, установленных Социальным кодексом Ярославской области и рядом других законов о временной поддержке разных категорий граждан. В первую очередь это семьи с детьми, пожилые граждане и инвалиды. На эти цели в следующем году будет дополнительно выделено порядка 150 млн руб.»,— пояснила директор департамента труда и соцподдержки населения региона Надежда Биочино.

Законопроект предполагает продление до 31 декабря 2025 года временных мер социальной поддержки граждан, имеющих детей. Это единовременные выплаты при рождении одновременно двух и более детей, при устройстве в семью ребенка-инвалида, при усыновлении ребенка и выплаты усыновителям, а также ежемесячная выплата на третьего ребенка или последующих детей. Кроме того, по инициативе губернатора будут продлены меры социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

Документ будет рассмотрен на очередном заседании Ярославской областной Думы 15 декабря.

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